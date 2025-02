Ministero del Turismo nella bufera per una gaffe sul Cilento: immagine della Costiera Amalfitana

Il Cilento continua a ricevere riconoscimenti e apprezzamenti da importanti testate internazionali come il New York Times e il Guardian, per essere una delle mete turistiche più ricercate in Italia. Ma nonostante questo, una recente gaffe del Ministero del Turismo ha scatenato ironia ma anche numerose critiche sui social.

Infatti, per promuovere il Cilento come meta turistica, il Ministero del Turismo ha pubblicato su instagram un post che esaalta le bellezze del territorio, citando anche un articolo del Guardian che lo aveva indicato come la principale destinazione italiana per una vaanza. Tuttavia, l’immagine scelta per accompagnare il testo ritrae però un tratto della Costiera Amalfinata e precisamente Conca dei Marini ad Amalfi. Il testo si capisce che è stato creato con l’intelligenza artificiale, e che gli utenti non hanno tardato a notare, segnalando prontamente nei commenti la svista. “Cilento??? “Cilento??? Peccato che la foto sia di Conca dei Marini in Costiera Amalfitana. Il Ministero ha bisogno di un ripasso di geografia!” scrive un utente, mentre un altro commenta ironicamente: “Se vi servono foto del Parco Nazionale del Cilento, noi siamo a disposizione”.

“Il Cilento, con le sue spiagge incontaminate, i suoi borghi storici e il Parco Nazionale, non ha certo bisogno di immagini di altri luoghi per farsi conoscere. La gaffe del Ministero rischia di danneggiare l’immagine di una terra che merita di essere valorizzata per le sue peculiarità”, è uno dei commenti più condivisi sui social.

C’è anche chi chiede un intervento: “Speriamo che il Ministero del Turismo corregga l’errore e che in futuro presti maggiore attenzione nella scelta delle immagini per promuovere le bellezze del nostro Paese”.

Nonostante l’errore evidente, il post è rimasto online per diverse ore senza modifiche, alimentando ulteriormente il dibattito.