Teggiano torna nel mirino dei ladri: furto in un’abitazione

Nella serata si è verificato un ulteriore furto ai danni di un’abitazione a Teggiano, lungo la Strada Provinciale 39. Ancora non è chiara l’entità del bottino portato via dai ladri. Nel tardo pomeriggio di oggi era stata segnalata la presenza di persone sospette tramite dei post pubblicati su Facebook da alcuni utenti. Sembrerebbe che, dopo il furto, i malviventi siano scappati in Via Difesa delle margini.

Soltanto alcuni giorni fa, sempre nella zona di Prato Perillo, c’erano stati dei tentati furti. In quell’occasione i ladri si erano dati alla fuga nei campi dopo l’allarme scattato tra i cittadini.