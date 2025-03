Roscigno Vecchia: crolli di edifici nel sito Unesco. Sopralluogo dei Vigili del Fuoco

Roscigno Vecchia, il paese fantasma, patrimonio Unesco dal 1998, rischia di dar vita ad uno spazio di cumuli di macerie dislocati nei vari punti. Ultimissimo episodio è il cedimento dell’edificio situato in Piazza Nicotera.

Il Comune di Roscigno ha informato che nei giorni scorsi è stata notificata alla proprietà l’intimazione a mettere in sicurezza l’immobile, trattandosi di un bene privato. L’amministrazione Palmieri, non potendo intervenire direttamente, ha concesso un termine di 30 giorni per l’esecuzione degli interventi necessari.

Contestualmente è stato contattato il Comando dei Vigili del Fuoco per avviare un’attività di monitoraggio approfondito. L’ufficio tecnico e i Vigili del Fuoco, effettueranno un sopralluogo su tutto il borgo di Roscigno Vecchia per individuare eventuali situazioni di rischio.

“All’esito di tale verifica- verranno adottati tutti gli atti e i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, in linea con l’impegno dell’amministrazione nella tutela del patrimonio e della comunità” è quanto dichiarato dal primo cittadino.