Betty e Dennis dall’Olanda a Corleto Monforte: “Mancanza di servizi? Qui abbiamo tutto ciò che serve”

Betty e Dennis coppia di origini olandesi, due figlie, segni particolari un amore a prima vista con il piccolo borgo di Corleto Monforte e con i loro abitanti. L’accoglienza calorosa che contraddistingue i paesi del Cilento e dei corletani in questo caso, non ha lasciato spazio ad alcun dubbio: Betty e Dennis decidono di acquistare casa a Corleto Monforte.

Come tanti altri borghi interessati da uno spopolamento consistente il paese alburnino veste di una luce nuova da quando la coppia decide di trasferirsi in un paese dalle molteplici potenzialità. E quando gli chiediamo se gli spaventa vivere in un borgo isolato apparentemente privo di servizi, loro ci rispondono che qui non manca proprio nulla.