Si torna a protestare sull’area di servizio Potenza-Sicignano: a rischio il futuro di sessanta persone

I lavoratori della stazione di servizio della carreggiata Sud del Raccordo autostradale Sicignano-Potenza sono tornati a protestare. Questa mattina, in concomitanza con il probabile avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell’ingresso all’area di servizio, i sindacati hanno annunciato un sit-in davanti al Park Hotel di Potenza.



L’impossibilità di accedere alla zona potrebbe condizionare tutte le attività presenti, dal distributore di benzina all’albergo, mettendo a rischio il futuro lavorativo di una sessantina di persone. La vertenza dell’area di servizio di Potenza si trascina da oltre un anno, già lo scorso dicembre per otto lavoratori erano arrivate le lettere di licenziamento.



“A due mesi di distanza dall’incontro in prefettura restano sospesi i licenziamenti dei lavoratori del distributore di benzina nell’area di servizio sita al chilometro 49+900 della carreggiata Sud del raccordo autostradale Sicignano- Potenza senza che la vertenza abbia una svolta – evidenziano i sindacati. Per salvaguardare i lavoratori, era stata richiesta e ottenuta la sospensione temporanea dei lavori di messa in sicurezza dell’ingresso dell’area di servizio, nonostante ciò nelle ultime ore è arrivata la comunicazione di inizio lavori. “Chiediamo- continuano i sindacati-che venga trovata il prima possibile una soluzione a una vicenda che si trascina da troppo tempo; per questo siamo pronti ad attivare tutte le procedure a tutela dei posti di lavoro”.