Ingresso gratuito al Castello Arechi per le donne in occasione dell’8 marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Castello Arechi di Salerno offrirà l’ingresso gratuito alle donne, come gesto simbolico per celebrare questa ricorrenza importante. L’iniziativa, che si terrà l’8 marzo, si inserisce nel quadro delle attività promosse dall’amministrazione provinciale per valorizzare la cultura e il patrimonio storico-artistico del territorio.

Francesco Morra, consigliere provinciale delegato alla cultura, ha spiegato il significato di questa proposta: “Con questo piccolo gesto – ha dichiarato – vogliamo celebrare la giornata internazionale della donna con una dedica particolare. La cultura è sempre al centro dell’attenzione di questa amministrazione e nuove iniziative saranno intraprese per valorizzare sempre di più il patrimonio storico e artistico della nostra provincia”.