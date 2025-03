Nella notte scorsa la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno ha tratto in arresto, in

flagranza di reato ; per tentato furto pluriaggravato un ragazzo pluripregiudicato residente a Salerno. Il ladro dopo essersi introdotto con forza in un bar situato in Via Trento, a Salerno, ha scassinato la porta di ingresso del locale, con l’intento di impossessarsi di denaro contante e altri beni.

L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno in attesa di sentenza.