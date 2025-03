Arresto di due 19enni a Baronissi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

A Baronissi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato due giovani di 19 anni, accusati di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”. Durante un servizio di controllo del territorio, mirato al contrasto dello spaccio di droga, i militari hanno trovato nella loro disponibilità eroina, cocaina e crack, suddivisi in dosi per un peso complessivo di diversi grammi. Inoltre, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e circa 300 euro in contante, presumibilmente provento di attività illecita.