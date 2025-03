Chiude temporaneamente l’Ufficio Postale di Prato Perillo di Teggiano per lavori infrastrutturali

Poste Italiane ha disposto la chiusura temporanea dell’Ufficio Postale di Prato Perillo di Teggiano da oggi, 17 marzo, fino al 9 aprile 2025. La chiusura si è resa necessaria per consentire dei lavori infrastrutturali nell’ambito del progetto “Polis” il cui obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne.

In questo periodo i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali limitrofi: Ufficio Postale di Pantano di Teggiano (Via Provinciale Corticato Macchiaroli 64)- Aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45, Ufficio Postale di Teggiano (Piazza dello Stato di Diano 1) – Aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45, Ufficio Postale di Sala Consilina (Via Giuseppe Mezzacapo 46) – Aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05 e il sabato dalle 08:20 alle 12. 30.

Dal 17 marzo al 7 aprile, inoltre, presso l’Ufficio Postale di Pantano di Teggiano, sarà attivato uno sportello dedicato alla consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni normalmente effettuate presso l’Ufficio di Prato Perillo.

La riapertura dell’Ufficio è fissata, salvo imprevisti, al 10 aprile 2025.