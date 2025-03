Scarico di rifiuti e cani senza guinzaglio: l’operazione delle Guardie Ecozoofile AISA a Pellezzano. Numerose sanzioni

Le Guardie Ecozoofile AISA di Salerno hanno portato a termine un’importante operazione di controllo su diverse frazioni del comune di Pellezzano, in risposta a numerose segnalazioni relative a scarichi illegali di rifiuti e alla presenza di cani senza guinzaglio o museruola all’interno dei parchi. L’intervento ha visto il coinvolgimento di quattro unità operative, che si sono distribuite sul territorio per monitorare e garantire il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.

I controlli, iniziati nella serata e protrattisi fino alle 03:00 della mattina, hanno avuto un impatto significativo, con l’elevazione di 10 sanzioni amministrative. Le infrazioni riguardano principalmente l’errato conferimento dei rifiuti, come l’uso di sacchi neri non conformi e il deposito di materiali non idonei, oltre al mancato rispetto delle norme riguardanti la custodia degli animali. In particolare, sono stati sanzionati diversi proprietari di cani che non rispettavano l’obbligo di tenerli al guinzaglio e di provvedere alla raccolta delle deiezioni canine.

L’operazione ha coinvolto il controllo di oltre 15 strade nelle frazioni di Coperchia, Capriglia, Pellezzano centro e Capezzano, aree in cui erano stati segnalati comportamenti illeciti. Grazie alla pronta azione delle Guardie Ecozoofile, è stato possibile monitorare in modo capillare il territorio e intervenire tempestivamente per evitare ulteriori danni all’ambiente e garantire la sicurezza pubblica.

Le Guardie Ecozoofile AISA hanno espresso un sentito ringraziamento all’assessorato all’Ambiente del comune di Pellezzano, rappresentato da Michele Murino, per il costante supporto nelle operazioni di contrasto agli scarichi illegali di rifiuti e nella vigilanza delle aree verdi. Questo intervento rientra in un più ampio programma di sensibilizzazione e controllo, finalizzato a tutelare il nostro territorio, promuovere il rispetto delle normative ambientali e coinvolgere attivamente la cittadinanza.

In occasione della Giornata dedicata al riciclo, le Guardie Ecozoofile ricordano l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti e nel rispetto delle normative, sottolineando che il contributo di ciascuno è essenziale per garantire un ambiente più pulito e vivibile per tutti.