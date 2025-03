Tragedia in gita scolastica: morta una studentessa 17enne a bordo di un traghetto

Una tragica morte ha segnato una gita scolastica. Una ragazza di 17 anni, studentessa dell’Istituto Superiore per Geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, ha perso la vita durante il viaggio di ritorno da Napoli a Palermo. La giovane, che frequentava il quarto anno del corso di indirizzo informatico, è stata colpita da un malore mentre si trovava a bordo del traghetto che stava trasportando la sua classe.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza si sarebbe accasciata a terra nella cabina in cui si trovava durante la notte scorsa. Immediatamente i compagni di viaggio hanno lanciato l’allarme, ma nonostante i tempestivi soccorsi, la giovane non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Guardia Costiera e personale medico del 118. Una motovedetta è stata inviata per raggiungere il traghetto, mentre un medico si è imbarcato per tentare di salvare la ragazza. Purtroppo, ogni tentativo di rianimarla è risultato vano e la giovane è deceduta poco dopo.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Napoli, dove verrà eseguito l’esame autoptico per determinare le cause della morte. La gita scolastica è stata immediatamente annullata, e i compagni della ragazza, visibilmente sconvolti, torneranno a casa non appena sarà possibile organizzare un nuovo imbarco da Palermo.