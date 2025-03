La Coppa Italia di Futsal si “ferma” ad Eboli: trionfa la Feldi

Per la prima volta nella storia, la Coppa Italia di Futsal si è fermata ad Eboli. La squadra di coach Antonelli ha infatti conquistato il trofeo nelle Final Eight della manifestazione nazionale riservata alle squadre di Serie A maschile, battendo l’Ecocity Genzano per 4-2 nella finalissima. L’incontro, trasmesso in diretta su Sky Sport, ha visto la Feldi dominare una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Il match si apre con grande energia: al 3′ la Feldi va vicina al gol con Caponigro, il cui tiro dalla media distanza colpisce la traversa, mentre Selucio manca l’occasione del tap-in vincente. Nonostante l’iniziale pressione di Genzano, la squadra di Eboli passa in vantaggio al 5′: la difesa dell’Ecocity commette un errore, permettendo a Caruso di segnare da pochi passi. La Feldi raddoppia al 7′ con Thiago Lemos, che segna un gol potente e preciso, mentre al 13′ arriva il tris grazie a Selucio, che capitalizza un tiro di Espindola, portando il punteggio sul 3-0.

Nonostante il netto svantaggio, l’Ecocity Genzano non si dà per vinto. La squadra laziale inserisce il portiere di movimento e, al 16′, accorcia le distanze con Taborda, che segna un diagonale velenoso che sorprende Dalcin, fissando il punteggio sul 3-1 prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con Genzano che preme sull’acceleratore, cercando di recuperare lo svantaggio. A metà frazione, il portiere di movimento di Genzano prova a sfruttare il gioco a uomo in più, ma i tentativi di Taborda e Romano vengono bloccati da Dalcin, che si dimostra ancora una volta fondamentale. La Feldi, pur soffrendo, ha un’altra occasione con Espindola, ma il portiere Di Ponto si supera e salva la sua porta. Al 12′ arriva il colpo di scena: un tiro di Venancio viene stoppato da Thiago Lemos, ma è solo il preludio al finale mozzafiato.

Con il punteggio ancora sul 3-2 e a pochi secondi dal termine, la Feldi si chiude in difesa, mentre Genzano, ormai rassegnato alla sconfitta, tenta l’ultimo assalto. A 2 secondi dalla fine, però, è Venancio a sigillare la vittoria con un gol a porta vuota, segnato da metà campo. Il 4-2 definitivo porta la Coppa Italia a Eboli, per la gioia dei tifosi della Feldi Futsal.

La vittoria della Feldi Futsal rappresenta un risultato storico per la squadra di Eboli, che si è confermata una delle realtà più forti del futsal italiano. Grazie alla solidità difensiva, all’esperienza dei suoi giocatori e alla guida esperta di coach Antonelli, la Feldi si è meritata questo successo, battendo squadre di altissimo livello come la L84 e Napoli nei turni precedenti.

Un trionfo che rimarrà nella storia del futsal italiano, con la Coppa Italia che, per la prima volta, arriva nelle mani di Eboli.