Dimesso dall’ospedale il Sindaco di Balvano. Era stato investito accidentalmente

È stato dimesso oggi, dall’ospedale “San Carlo” di Potenza, il sindaco di Balvano, Ezio Di Carlo, rimasto ferito domenica mattina in paese a seguito di un impatto con un’auto in Corso Garibaldi. L’uomo alla guida dell’auto, dopo l’impatto, si è immediatamente fermato per soccorrere il Sindaco.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso che lo hanno condotto al San Carlo, dove il primo cittadino, è stato ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza, sono stati necessari diversi punti di sutura al capo (dovuti all’impatto con il parabrezza), ha subito un trauma cranico commotivo, distorsioni e distrazioni legamentose a ginocchia, caviglie e spalla, ma non è mai stato in pericolo di vita.

Tanta la preoccupazione non solo della comunità balvanese, ma anche di quelle limitrofe, dove Di Carlo è conosciuto e stimato.