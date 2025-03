Detenzione di stupefacenti: arrestato un 34enne a Baronissi

A Baronissi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno arrestato un 34enne del posto, indagato per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Durante un servizio di controllo dinamico del territorio, finalizzato alla lotta contro lo spaccio di stupefacenti, i militari hanno trovato cocaina e hashish, per un peso complessivo di diversi grammi, oltre a due bilancini di precisione. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti anche munizionamento di vario calibro, illegalmente detenuto, un dispositivo “jammer” per disturbare le frequenze e un motociclo risultato essere stato rubato.