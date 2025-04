Inaugurata la nuova Caserma dei Carabinieri di Pellezzano intitolata all’Appuntato Sabato De Vita

Oggi, a Pellezzano, si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della nuova Caserma che ospita il locale Comando Stazione Carabinieri, dedicata all’Appuntato Sabato De Vita, insignito della “Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla Memoria”. Nato a Pellezzano il 2 novembre 1901, De Vita fu decorato con la massima onorificenza militare per il suo eroico comportamento durante l’assalto da parte di forze ribelli in Albania il 28 dicembre 1942. Nonostante l’enorme disparità numerica, egli rifiutò la resa, difendendo strenuamente la sua caserma e, dopo ore di combattimento, cadde insieme ad un altro Carabiniere mentre cercava di resistere e contrattaccare, sacrificandosi per la Patria.

La cerimonia è iniziata con la resa degli onori militari al Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, accompagnata dalla marcia d’ordinanza “La Fedelissima” eseguita dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. Dopo un breve momento di raccoglimento in onore dei caduti, si è proceduto alla benedizione delle bandiere nazionale ed europea da parte di Don Carlo Lamelza, Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Legione Carabinieri “Campania”.

La cerimonia ha proseguito con il momento simbolico dell’alzabandiera, il taglio del nastro e la scopertura delle targhe toponomastiche, esterna e interna, dedicate a Sabato De Vita. La nuova caserma porta quindi il nome del valoroso militare. Il momento si è concluso con la deposizione di una corona di alloro, a testimonianza del suo eroico sacrificio.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, il Sindaco di Pellezzano, Dott. Francesco Morra, e il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale Canio Giuseppe La Gala, hanno sottolineato l’importanza del legame tra i Carabinieri e la comunità, evidenziando come il servizio prestato dai militari sia improntato ai valori istituzionali, al dialogo e all’ascolto delle difficoltà dei cittadini.

Presenti alla cerimonia, oltre a numerosi cittadini, anche il Prefetto della provincia di Salerno, Dott. Francesco Esposito, il Presidente della Corte d’Appello di Salerno, Dott. Paolo Sordi, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, Dott.ssa Rosa Volpe, il Questore di Salerno, Dott. Giancarlo Conticchio, il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Salerno, Dott. Francesco Soviero, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Luigi Carbone, insieme a diverse autorità civili, militari e religiose, ai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nonché agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Pellezzano.