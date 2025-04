Un autobus delle Autolinee Curcio diventa biblioteca a Scampia con il progetto “Memoria è Resistenza”

Un autobus delle Autolinee Curcio diventerà libreria a Scampia. Il progetto è diventato realtà grazie alla collaborazione di Michele Gentile ed Ex Libris Café di Polla ma soprattutto grazie a un progetto che vede coinvolta l’associazione (R) -esistenza un’ associazione che lotta contro l’illegalità e la criminalità organizzata. Il progetto prende il nome di “Memoria è Resistenza”, un percorso che mira a tenere vivo il ricordo di coloro che hanno contribuito a migliorare il territorio con impegno e dedizione lottando contro la criminalità. Il progetto è dedicato a tutte le vittime innocenti di camorra come la povera Gelsomina Verde, uccisa a soli 21 anni. La povera ragazza era stata legata sentimentalmente per un breve periodo con un ragazzo entrato a far parte di un clan a Scampia , tale relazione si era inoltre conclusa diversi mesi prima del suo assassinio e la vicenda scosse moltissimo l’opinione pubblica. Il sacrificio di Gelsomina e di tante altre vittime della criminalità in questo progetto diventa forza persuasiva di un riscatto quotidiano pertanto un bus che diventa libreria e che abbia come obiettivo seminare la cultura e divulgare un’alternativa alla criminalità è un modo per tener sempre vivo il territorio, la memoria delle persone per bene e di tutte quelle che con piccoli gesti quotidiani improntati sulla legalità cercano di migliorare la comunità in cui vivono.

L’evento si è concluso con la consegna del Book Bus Curcio da parte delle Autolinee Curcio che stazionerà definitivamente nel cortile dell’Officina delle Culture e diventerà biblioteca e luogo di presentazioni di libri. A rappresentare l’azienda Autolinee Curcio all’evento hanno partecipato Giuseppe, Gianluca e Federico Curcio.