Incendio a Montecorvino Rovella, due mezzi in fiamme nella notte

Nella notte, intorno all’1:30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni sono intervenuti a Montecorvino Rovella per spegnere l’incendio di un furgone.





Il mezzo, di proprietà di un’azienda di servizi, era parcheggiato in un’area adibita a sosta quando, per cause ancora da accertare, un residente ha notato le fiamme e ha allertato i caschi rossi. Poco dopo, la stessa squadra è stata chiamata a intervenire per un altro veicolo in fiamme a pochi passi dal primo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che si occuperanno delle indagini per chiarire le cause degli incendi.