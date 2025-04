Incidente sul lavoro nelle campagne di Matera: muore un operaio di 40 anni schiacciato da macchina imballatrice

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a La Martella, periferia di Matera, dove un uomo di 40 anni di origine indiana ha perso la vita mentre stava lavorando in un’azienda agricola. L’operaio è stato schiacciato da una macchina imballatrice, e nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari del 118 Basilicata Soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo sul posto.

I Carabinieri stanno indagando sull’incidente per chiarire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, l’incidente ha suscitato forti reazioni anche da parte dei sindacati. La Uil ha chiesto l’introduzione di un piano straordinario di sicurezza per i settori ad alta presenza di manodopera straniera, al fine di prevenire tragedie simili.

Anche la Cgil è intervenuta, sottolineando le difficili condizioni di lavoro degli operai agricoli stranieri. Secondo il sindacato, l’incidente evidenzia la situazione di sfruttamento di molti lavoratori, troppo spesso privi di diritti, sottopagati e costretti a lavorare in condizioni precarie, con salari bassissimi che non garantiscono una vita dignitosa. La Cgil ha sollecitato una riflessione urgente sulle condizioni di questi lavoratori, in attesa dei risultati delle indagini in corso.