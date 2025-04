Sconfitta per Vincenzo De Luca, non può ricandidarsi. Il governatore: “Accolta una tesi strampalata”

Vincenzo De Luca non potrà più candidarsi per il terzo mandato come governatore della Regione Campania. A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale che ha definito “incostituzionale” la legge varata a novembre dal consiglio regionale campano. Secondo questa legge il presidente della giunta regionale uscente, che ha già svolto due mandati consecutivi, poteva candidarsi una terza volta.

In merito alla decisione presa dalla Corte, il governatore campano ha dichiarato: “Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti. La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti”.