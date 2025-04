Tentato sequestro a Pastena: giovane salvata in extremis

Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di Pastena nella notte tra martedì e mercoledì. Una giovane donna straniera, regolarmente residente in Italia, è stata salvata in extremis da un presunto tentativo di sequestro da parte di due uomini italiani.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si sarebbe trovata in un’abitazione insieme ai due individui, che l’avrebbero convinta, per ragioni ancora da accertare, a fare uso di alcol e sostanze stupefacenti.

Nonostante lo stato di forte alterazione, la giovane è riuscita a contattare una sua operatrice di riferimento del terzo settore, lanciando un disperato appello d’aiuto. L’operatrice è riuscita a raggiungerla e a trarla in salvo, durante un drammatico tentativo di fuga dai suoi presunti aguzzini.

La vittima, in evidente stato di choc, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Nella giornata di ieri è stata accolta in una comunità protetta, dove ha iniziato un percorso di sostegno e tutela.

Sull’accaduto sta indagando la Polizia, impegnata a fare piena luce sulla dinamica dei fatti e a identificare con precisione le responsabilità dei soggetti coinvolti.