Aperto al pubblico il nuovo infopoint Consac a Polla

Nuova apertura per la Consac nel Comune di Polla: questa mattina è stato tagliato il nastro per il nuovo infopoint. Negli uffici Soget un angolo sarà riservato ai servizi erogati da Consac. A Polla, in via Giardini 79, l’infopoint Consac sarà aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Al taglio del nastro presenti il primo cittadino di Polla Massimo Loviso e il presidente Consac Gennaro Maione. Oltre ai servizi per l’area tributi nel concessionario Soget, i cittadini potranno usufruire dei servizi legati alla gestione idrica. Si tratta di un servizio per gli abitanti di Polla che più volte hanno anche manifestato problematiche per poter interloquire con Consac. Più volte, infatti, i cittadini non sono riusciti a poter confrontarsi con la società che si occupa della gestione idrica.

Occorre anche aggiungere che in diverse occasioni sono state presentate anche rimostranze sull’aumento delle tariffe da parte dei cittadini di Polla. Il Comune di Polla ha aderito a Consac come le altre amministrazioni dell’area in base a una legge-accordo per essere presente nella società che è una partecipata.