Rifiuti abbandonati sulla spiaggia di Mercatello a Salerno. La denuncia

Sul gruppo Facebook “Figli delle Chiacarelle” si legge un post di denuncia, pubblicato per evidenziare l’ennesimo stato di abbandono in cui versa l’arenile nei pressi dell’ex lido Arenella, in via Leucosia in località Mercatello a Salerno.

Nel post infatti si legge: “L’aumento della spazzatura è costante, si arricchisce anche di due pezzi di tronco che di sicuro non sono arrivati fin lì da soli. La fiducia nella rimozione comincia a vacillare”.

Intanto da lunedì 5 maggio avrà inizio l’installazione sul Lungomare Trieste di cinquanta cestini porta rifiuti in ferro che sono stati oggetto di un lavoro di manutenzione, risagomatura, riverniciatura ed igienizzazione a cura di Salerno Pulita. Contemporaneamente, si provvederà anche alla sanificazione di tutti i cestini di conferimento delle deiezioni canine.

“Un altro tassello importante per la pulizia e la vivibilità di Salerno che, dopo aver ripreso il primato nazionale per la raccolta differenziata, punta adesso a ritrovare i migliori standard di pulizia, manutenzione e cura dei luoghi e dei beni pubblici. Un risultato possibile con la buona organizzazione, il lavoro rigoroso, la cooperazione di tutti”, fanno sapere dall’azienda.