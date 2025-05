Il Gin Agnes di Sala Consilina conquista per il terzo anno consecutivo le finali internazionali di “The Gin Guide Awards” a Londra

Per il terzo anno consecutivo, Gin Agnes allo zafferano, prodotto artigianalmente a Sala Consilina da Enzo Vespoli e Maurizio Caporale, entra tra i finalisti del prestigioso concorso internazionale “The Gin Guide Awards 2025”. Non si tratta di un singolo successo isolato: ancora una volta, Gin Agnes è finalista in doppia categoria, sia nella sezione “Flavoured – Floral” che in quella “Negroni”, confermando così la straordinaria qualità e versatilità del distillato campano.

L’appuntamento londinese rappresenta una delle competizioni più rilevanti nel panorama mondiale del gin. I giudizi si basano su rigorose degustazioni alla cieca effettuate da esperti di settore, che valutano ogni prodotto secondo criteri precisi, includendo gusto, equilibrio e originalità. Essere selezionati tra i finalisti – per la terza volta consecutiva – significa aver superato una soglia di punteggio particolarmente alta, distinguendosi tra centinaia di etichette provenienti da tutto il mondo.

Prodotto interamente a Sala Consilina, Gin Agnes nasce dalla combinazione tra la tradizione erboristica e l’innovazione artigianale. Il suo ingrediente distintivo, lo zafferano, dona al gin un profilo aromatico inconfondibile che ha saputo conquistare anche i giudici più esigenti. È proprio questa attenzione al dettaglio, alla qualità delle botaniche e alla sperimentazione che ha reso il Gin Agnes una presenza costante e apprezzata nel panorama internazionale.

“The Gin Guide Awards” è riconosciuto non solo per il prestigio della competizione, ma anche per la trasparenza e la serietà del processo di valutazione. I finalisti vengono spesso celebrati sulla stampa internazionale e le etichette vincitrici ottengono visibilità in eventi, fiere e pubblicazioni di settore. La partecipazione ripetuta e i riconoscimenti costanti contribuiscono a rafforzare la reputazione del Gin Agnes come eccellenza del made in Italy.

Un risultato che riempie d’orgoglio non solo i produttori, ma anche l’intero territorio di Sala Consilina e del Vallo di Diano, sempre più protagonista nel panorama dei distillati artigianali di qualità.