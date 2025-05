Cade dalla scala e muore sul colpo: cordoglio a Scafati per un operaio sessantenne

Ennesima tragedia sul posto di lavoro verificatasi questa mattina a Scafati, in via Don Angelo Pagano. La vittima, un uomo di 61 anni, è deceduta in seguito alla caduta rovinosa da una scala mentre era alle prese con i lavori di ristrutturazione di uno stabile.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’operaio abbia perso l’equilibrio mentre si trovava sulla scala e, da lì, la caduta terminata nel peggiore dei modi. Nonostante i soccorsi immediati, nulla è stato possibile per salvargli la vita. La dinamica, tuttavia, è ancora al vaglio degli inquirenti anche per chiarire, come da prassi in casi come questo, la posizione lavorativa della vittima, nonché verifiche sul cantiere. Intanto i sindacati Cgil e Uil, dopo l’accaduto, sottolineano con urgenza la necessità di misure concrete per evitare il protrarsi di morti bianche.