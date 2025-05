Diga del Pertusillo, UILM denuncia gravi violazioni della sicurezza: “Rischi inaccettabili per i lavoratori”

La UILM Basilicata lancia un allarme sulla grave situazione di rischio presente nel cantiere attualmente attivo sulla Diga del Pertusillo, infrastruttura strategica per l’intera regione. In una nota diffusa oggi, il sindacato denuncia evidenti violazioni delle norme di sicurezza, documentate da immagini che mostrano condizioni di lavoro pericolose e inaccettabili. Tra i fatti segnalati: un mezzo pesante posizionato in maniera instabile, sospeso in parte sul muretto del coronamento della diga; carichi ingombranti sollevati e trasportati sopra la testa degli operai, senza alcuna protezione o area delimitata; personale presente su passerelle sospese durante operazioni critiche, senza adeguati dispositivi di sicurezza.

Secondo UILM, questa situazione rappresenta una violazione palese del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e mette a rischio l’incolumità dei lavoratori, oltre a compromettere l’integrità dell’opera pubblica stessa. Il sindacato ha quindi richiesto, l’intervento immediato dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASP di Potenza per accertamenti urgenti, ma anche l’individuazione delle responsabilità da parte del committente pubblico e delle imprese coinvolte nel cantiere e la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della piena conformità alle norme di legge.

“La situazione è grave e non può essere ignorata,” si legge nella nota della UILM. “Non è ammissibile che nel 2025 si verifichino ancora simili condizioni su una diga, con evidenti pericoli per lavoratori e cittadini.”

Il sindacato conclude ribadendo la sua intenzione di monitorare costantemente l’evolversi dei lavori e di segnalare ogni ulteriore criticità alle autorità competenti, in nome della tutela della sicurezza e della legalità.