Premio Giacumbi a Padula: il magistrato Francesco Curcio ospite d’onore per celebrare 44 anni di memoria e legalità

Sabato 24 maggio alle ore 11, nella suggestiva cornice della Certosa di San Lorenzo a Padula, cerimonia di consegna del Premio “Nicola Giacumbi”, giunto alla sua 44ª edizione.

L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano.

Ospite d’onore sarà il Procuratore della Repubblica di Catania, Francesco Curcio, tra le più autorevoli personalità del panorama giudiziario italiano.



Il premio, curato dall’avvocato Antonello Rivellese, è intitolato alla memoria del magistrato Nicola Giacumbi e si rivolge agli studenti meritevoli, figli di appartenenti alle forze dell’ordine operanti nel comprensorio del Vallo di Diano, che si distinguano per rendimento scolastico e valori personali al termine del terzo anno delle scuole superiori.

Giacumbi fu assassinato a Salerno il 16 marzo 1980 da un commando delle Brigate Rosse. All’epoca ricopriva l’incarico di procuratore della Repubblica a Salerno ed era noto per il rigore professionale e il profondo senso dello Stato. La sua uccisione si inseriva nella strategia eversiva della colonna salernitana delle BR, e il suo sacrificio è tutt’oggi simbolo della lotta per la giustizia e la democrazia.

“Siamo orgogliosi di portare avanti da ben 44 anni questa iniziativa che valorizza i veri valori della giustizia e della legalità, e che ricorda quanti, nella loro vita professionale e civica, si sono battuti affinché trionfassero i principi fondamentali dello Stato di diritto” ha dichiarato Antonio Gnazzo, Presidente del Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano.

Alla cerimonia parteciperanno autorità civili, militari e scolastiche, oltre a una numerosa rappresentanza del mondo rotariano. A seguire si terrà un convegno dedicato ai temi della legalità, del dovere civico e del ruolo dell’educazione nella costruzione di una società più giusta.

Interverranno al convegno: Francesco Curcio, Procuratore della Repubblica di Catania, Michela Cimino, Sindaco di Padula, Marilena Viggiano, Dirigente del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane”. Antonio Gnazzo, Presidente del Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano. I lavori saranno moderati da Giuseppe D’Amico, giornalista e socio del Rotary Club valdianese.

Nel 2024, il riconoscimento è stato assegnato a Sophia Piantanida, studentessa del liceo scientifico “Pisacane” di Padula, figlia del Luogotenente dei Carabinieri Fabrizio Piantanida.

Il Premio “Nicola Giacumbi”, a oltre quarant’anni dal tragico attentato, si conferma un tributo duraturo ai valori della giustizia e una testimonianza concreta di vicinanza alle forze dell’ordine, mantenendo vivo il ricordo di un magistrato che ha pagato con la vita la propria fedeltà alla Costituzione.