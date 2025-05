La Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano presenta la carta dei servizi del progetto Albo Anziani Attivi Vallo di Diano

La Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano, guidata dalla presidente Margherita Marra, ha ufficialmente presentato la Carta dei Servizi dell’Albo Anziani Attivi del Vallo di Diano, un progetto di grande valore sociale promosso e finanziato dalla Regione Campania con fondi statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di supportare e valorizzare la comunità anziana del territorio, creando una rete di servizi gratuiti dedicati agli over 65, finalizzata al miglioramento della qualità della vita e alla promozione dell’inclusione sociale. Un progetto che mette al centro la dignità, la partecipazione e il benessere degli anziani, grazie anche al contributo di importanti partner istituzionali e privati: il Comune di Monte San Giacomo, il Comune di Sala Consilina, l’ente di formazione Socrates, la palestra New Sinergy e Progenia.

I servizi gratuiti offerti agli over 65 sono molteplici e pensati per rispondere in modo concreto e personalizzato alle esigenze della popolazione anziana del territorio. Tra questi, vi è il servizio di mobilità territoriale, che prevede trasporti dedicati per agevolare gli spostamenti degli anziani verso servizi essenziali e attività sociali, promuovendo così una maggiore autonomia. È attivo inoltre uno sportello medico, un punto di riferimento per consulenze sanitarie e per ottenere informazioni sulla prevenzione e la gestione delle patologie più comuni, grazie alla presenza di diversi specialisti. Un altro importante servizio è l’assistenza domiciliare, che garantisce supporto personalizzato a coloro che hanno difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, grazie all’intervento di operatori qualificati. Per favorire il benessere emotivo e mentale, è previsto un servizio di sostegno psicologico, con momenti di ascolto e consulenza offerti da professionisti del settore.

La formazione riveste un ruolo centrale, con corsi di alfabetizzazione digitale, ICT e utilizzo delle tecnologie, pensati per promuovere l’inclusione digitale e migliorare l’autonomia tecnologica degli anziani. Grande attenzione viene data anche al dialogo intergenerazionale attraverso le attività di coworking, spazi condivisi dove anziani e giovani possono collaborare allo sviluppo di progetti comuni, rafforzando i legami e favorendo l’integrazione sociale. Dal punto di vista fisico, il progetto propone sessioni di ginnastica posturale, guidate da esperti, per migliorare la mobilità, la postura e prevenire disturbi muscolari e articolari. Non mancano le attività ricreative e culturali, che includono laboratori, eventi, incontri e momenti di socializzazione, fondamentali per combattere l’isolamento e mantenere attivo lo spirito. È attivo anche uno sportello di assistenza e prevenzione furti, volto a fornire consulenze specifiche e a sensibilizzare gli anziani sui rischi di truffe e raggiri, contribuendo a garantire maggiore sicurezza. Infine, è disponibile un servizio di trasporti ospedalieri, che facilita gli spostamenti verso le strutture sanitarie per visite, esami e terapie, assicurando continuità assistenziale e serenità negli spostamenti.

L’Albo Anziani Attivi del Vallo di Diano si propone come un punto di riferimento fondamentale per il territorio, offrendo non solo servizi, ma anche occasioni di relazione, crescita e partecipazione attiva alla vita della comunità. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione, dove è presente una sezione dedicata al progetto, oppure contattare direttamente la Protezione Civile.