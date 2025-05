L’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa ha completato la prima tappa del “Roadsign Continental Challenge”

Per la terza volta Giuseppe De Rosa, l’ultramaratoneta valdianese, ha concluso il Track Australia ed è l’unico al mondo ad esserci riuscito. Con i punti accumulati in Australia, De Rosa si posiziona ancora al comando della classifica generale del “Roadsign Continental Challenge”, il prestigioso circuito di ultramaratone in cinque continenti che lo sportivo sta provando a conquistare per la quarta volta consecutiva.

La prima tappa del circuito 2025, che è terminata oggi dopo dieci giorni di corsa nell’Outback australiano, tra la cittadina di Alice Springs e Uluru, è stata quindi superata. De Rosa e altri 27 atleti, di cui 7 donne e 20 uomini, si sono sfidati in nove tappe per un totale di 520 chilometri percorsi. Nei dieci giorni di gara l’ultramaratoneta, originario di Sala Consilina, ha avuto dei problemi al piede destro che lo hanno costretto a rallentare facendolo arrivare decimo nella classifica finale della gara. “Alla fine però- ha dichiarato De Rosa- ho portato a termine la competizione, difficilissima. Sono riuscito a terminare per la terza volta il Track, 520 chilometri duri, i più lunghi al mondo. Sono davvero molto felice per aver raggiunto questo ulteriore traguardo e conto di sostenere per difendere il titolo del “Roadsign Continental Challenge”.

Le competizioni del Roadsign Continental Challenge sono particolarmente ardue e richiedono agli atleti di essere completamente autonomi, equipaggiati soltanto con una bussola e uno zaino contenente un kit di sopravvivenza. Anche in questa occasione De Rosa, sostenuto dallo sponsor Foot Space- L’universo delle scarpe da lavoro, ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e resilienza, affrontando neve, ghiaccio, caldo torrido, montagne impervie e deserti infiniti.