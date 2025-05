Agropoli, approvato il progetto esecutivo per la nuova sede della Compagnia Carabinieri: investimento da 2,5 milioni

La Giunta municipale di Agropoli ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede della Compagnia Carabinieri, un’opera attesa da tempo che rappresenta un passo fondamentale per il potenziamento della sicurezza cittadina.

Si tratta del primo lotto, già finanziato per un importo complessivo di 2.491.258,23 euro, di cui oltre 2 milioni di euro destinati ai lavori e alla sicurezza, e circa 470mila euro per somme a disposizione. Il finanziamento arriva dalla Cassa Depositi e Prestiti, confermando l’interesse istituzionale per un’infrastruttura strategica.

La nuova caserma sorgerà nei pressi del presidio ospedaliero, lungo Via del Mare, e andrà a sostituire l’attuale sede di via Angrisani, ormai inadeguata per spazi e condizioni.

Il progetto prevede la costruzione di una struttura moderna su un terreno di circa 4.000 metri quadrati, articolata su due livelli. La distribuzione degli spazi sarà la seguente: 1.100 mq per la zona operativa, 225 mq per i servizi, 130 mq per la logistica, 160 mq per le camerate e 600 mq per gli alloggi destinati ai militari.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Roberto Mutalipassi, che ha dichiarato:

«Abbiamo approvato il progetto esecutivo della nuova sede della Compagnia Carabinieri. È un passo importante verso la realizzazione di un’idea nata diversi anni fa. Dopo la posa della prima pietra per il nuovo Commissariato di Polizia, a novembre scorso, aggiungiamo un ulteriore tassello alle azioni volte a rafforzare la sicurezza del nostro territorio».

Il primo cittadino ha inoltre annunciato che a breve partirà la gara d’appalto, aprendo ufficialmente la fase operativa per l’avvio dei lavori.

La nuova caserma rappresenterà una struttura moderna, funzionale e adeguata, in grado di rispondere pienamente alle esigenze operative dei Carabinieri e contribuire alla tutela della comunità agropolese.