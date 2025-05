Salerno, aggredisce passanti in strada: 32enne denunciato ed espulso

Serata movimentata quella del 27 maggio in via Gelso, dove una lite in strada ha richiesto l’intervento urgente degli Agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno.

Un 32enne, cittadino marocchino, senza documenti e in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, ha prima molestato una ragazza che passeggiava con il proprio cane, per poi aggredire con pugni il fratello della giovane, intervenuto in sua difesa.

Grazie alla pronta segnalazione dei cittadini al numero unico di emergenza 112 NUE, la Polizia è riuscita a giungere rapidamente sul posto, evitando ulteriori conseguenze. Alcuni passanti sono intervenuti nel tentativo di bloccare l’aggressore, che durante la fuga è caduto, battendo la testa. Dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

A seguito dell’identificazione e degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di molestie, percosse, minacce e lesioni, e successivamente accompagnato al centro di permanenza temporanea di Brindisi per l’espulsione dal territorio nazionale.