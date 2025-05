Furto nello spogliatoio durante una partita di calcio: arrestati due uomini a Battipaglia

Nei giorni scorsi, a Battipaglia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di due persone con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria, i due uomini si sarebbero introdotti nello spogliatoio di un centro sportivo cittadino durante lo svolgimento di una partita di calcio, approfittando dell’assenza dei giocatori impegnati sul campo. Sarebbero riusciti così a impossessarsi di quattro telefoni cellulari e di una somma di denaro contante, sottratti dagli effetti personali delle vittime.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di rintracciare e fermare i presunti responsabili poco dopo il furto, procedendo all’arresto in flagranza di reato. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili avvenuti nella zona.