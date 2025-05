Raccordo Sicignano-Potenza: Iannone (FdI) annuncia sopralluogo e impegno per la conclusione dei lavori entro il 2025

Il senatore Antonio Iannone, esponente di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ribadito il proprio impegno per la completa riqualificazione del raccordo autostradale Sicignano-Potenza, annunciando un sopralluogo sui cantieri nei prossimi giorni e fissando come obiettivo la conclusione delle opere entro la fine del 2025.

“La Sicignano-Potenza va ultimata”, ha dichiarato Iannone, sottolineando l’importanza strategica dell’infrastruttura per la mobilità tra Campania e Basilicata e per lo sviluppo del territorio. Attualmente, il Raccordo Autostradale RA 05 è interessato da sette interventi di manutenzione programmata e da un’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale su opere d’arte, per un investimento complessivo pari a 95,61 milioni di euro.

Le opere in corso riguardano ponti, viadotti e gallerie, tra cui i viadotti Fosse, Serrone, Cardosa, Rossi, Sille, Chialandreia, Franco, Pietrastretta, Mauro, Cerro, Tirone e la galleria Del Marmo, con lavori attivi su entrambe le direzioni di marcia. Inoltre, è stato avviato un programma di monitoraggio strutturale su 31 opere d’arte, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e durabilità dell’infrastruttura.

Secondo il cronoprogramma illustrato da Iannone, quattro dei sette cantieri attualmente aperti saranno completati entro il 2025, mentre i restanti – tra cui il viadotto Pietrastretta, la galleria Del Marmo in direzione Potenza e il viadotto Chialandreia – saranno ultimati successivamente, sempre entro l’anno.

Una volta terminati i lavori, sarà possibile rimuovere due dei quattro attuali scambi di carreggiata, migliorando sensibilmente la fluidità del traffico, in particolare nei tratti del viadotto Franco e dei viadotti Cerro e Tirone.

È prevista inoltre, prima dell’estate, la consegna di due ulteriori interventi di manutenzione del piano viabile per un valore di 5,54 milioni di euro, anch’essi destinati a concludersi entro fine anno.

“Con Anas faremo tutto il possibile per eliminare nei tempi previsti i disagi agli automobilisti e consegnare un’infrastruttura moderna, efficiente e sicura”, ha concluso Iannone.