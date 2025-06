Accusato di maltrattamenti a all’ex moglie, divieto di avvicinamento per un uomo di Angri

Ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di un uomo di Angri.

Il provvedimento è stato emesso, su richiesta della Procura di Angri, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 44enne del posto, indagato per i reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie, la quale avrebbe subito reiterate vessazioni fisiche e verbali. In azione i carabinieri.