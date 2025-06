Frecciarossa a Centola: da giugno collegamento diretto con Milano per l’estate cilentana

A partire da venerdì 20 giugno, e per tutta la durata della stagione estiva, la stazione di Centola, nella località di San Severino, sarà inserita tra le fermate del treno ad alta velocità Frecciarossa. Una novità di grande rilievo, che migliora sensibilmente l’accessibilità del territorio cilentano, offrendo un collegamento diretto e rapido con il Nord Italia, e in particolare con la città di Milano.

Il nuovo servizio rappresenta una svolta strategica per il Cilento, perché non solo agevola gli spostamenti dei residenti, ma soprattutto rafforza il flusso turistico verso una delle mete più apprezzate del Sud Italia. Il Frecciarossa farà tappa a Centola, San Severino nei giorni di venerdì, sabato e domenica, con orari pensati per favorire i viaggi di andata e ritorno nel weekend. Il treno in partenza da Milano Centrale alle 07:15 arriverà a Centola nel primo pomeriggio, mentre il ritorno è previsto in serata, con partenza da Sapri alle 16:00, fermata a Centola alle 16:30 e arrivo a Milano Centrale alle 23:50.

Per rendere ancora più agevole l’esperienza di viaggio, sarà attivato anche un servizio di trasporto urbano locale che collegherà la stazione con le principali località del Comune di Centola, inclusa la celebre frazione di Palinuro. Un’integrazione pensata per garantire un’accoglienza completa e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze sia dei turisti sia dei cittadini.

L’Amministrazione Comunale di Centola ha espresso un sentito ringraziamento a Ferrovie dello Stato Italiane per l’impegno dimostrato nel realizzare questo progetto. L’iniziativa è considerata una risposta concreta alle necessità del territorio, un passo importante verso uno sviluppo sostenibile e una promozione turistica più efficace. La presenza del Frecciarossa a Centola non è solo un servizio in più, ma un vero e proprio investimento sul futuro del Cilento.