Le reliquie di Carlo Acutis arrivano nella chiesa della SS. Trinità a Sala Consilina

Nella giornata di domenica la parrocchia della SS. Trinità di Sala Consilina ha accolto le reliquie del beato Carlo Acutis. I resti sacri, in questo caso un frammento del pericardio del giovane morto nel 2006, sono stati trasportati in processione da un folto gruppo di fedeli. Successivamente nella chiesa è stata celebrata la Santa Messa da Monsignor Anthony Figueiredo, canonico della cattedrale di S. Rufino di Assisi.

Le reliquie del Beato Carlo Acutis, giunte in occasione dei solenni festeggiamenti della Trinità, resteranno nella chiesa guidata dal parroco don Gabriele Petrocelli fino a mercoledì 18 giugno, con una sosta presso la cappella di Loreto. Acutis, morto precocemente a causa di una leucemia fulminante, è ormai definito da tanti il “patrono di Internet”. La sua canonizzazione era in calendario a fine aprile per il Giubileo degli adolescenti, ma la morte di Papa Bergoglio sospese tutto. Ora verrà proclamato santo da Papa Leone XIV il prossimo 7 settembre insieme a Pier Giorgio Frassati.