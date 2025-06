Superate le incomprensioni tra la Regione Basilicata e la Total

Dopo la mediazione condotta direttamente dal presidente della Giunta della Regione Basilicata, Vito Bardi, con l’amministratore delegato di Total, sono state superate “le incomprensioni e le incertezze” delle scorse settimane tra la Regione e la compagnia che estrae dal Centro Oli di Tempa Rossa, tra Guardia Perticara e Gorgoglione. In una nota, diffusa dall’ufficio stampa della stessa Giunta lucana, su una riunione del Tavolo della Trasparenza è stato specificato che “un documento, sottoscritto dall’assessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, e dall’ingegner Stefano Scisciolo di TotalEnergie, conterrà un cronogramma di azioni per la realizzazione del Centro Droni a Stigliano (Matera), e sarà trasmesso alle parti interessate e sarà oggetto di monitoraggio costante”.

E’ stata assicurato quindi “un impegno concreto e condiviso, con una visione di sviluppo sostenibile e innovativo per l’intero territorio lucano”. “Il documento – ha aggiunto Cupparo – prevedrà impegni chiari e vincolanti, che rappresenteranno una garanzia per tutte le parti coinvolte e per i cittadini lucani. Tra gli elementi più significativi siamo riusciti a coniugare l’impegno occupazionale già previsto per 50 assunzioni con il coinvolgimento di imprese lucane che saranno coinvolte nel progetto affidato alla società specializzata Nimbus. Inoltre le risorse necessarie per il funzionamento del Centro nei primi due anni saranno interamente a carico di Total”.