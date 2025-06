Paura a un matrimonio, pensionato di Caggiano rischia di soffocare con una mozzarella. Salvato da tre invitati (del 118)

Poteva trasformarsi in una tragedia la giornata di festa per due sposi, lui originario di Caggiano e lei di Potenza, durante il loro ricevimento di nozze svoltosi in Basilicata.

Nel pieno dei festeggiamenti, uno zio dello sposo, un uomo di oltre 60 anni, ha improvvisamente iniziato a soffocare mentre stava consumando una mozzarella servita tra le portate. La situazione si è fatta subito critica: l’uomo non riusciva più a respirare scatenando il panico tra i presenti.

Provvidenziale l’intervento di operatori del 118 del Vallo di Diano, che si trovavano in sala in veste di invitati . I soccorritori, con grande prontezza e non poca fatica, sono riusciti ad applicare la manovra di Heimlich e altre tecniche salvavita per disostruire le vie respiratorie dell’uomo.

Dopo lunghi attimi di apprensione, l’intervento ha avuto esito positivo: l’uomo è stato salvato e, dopo essere stato stabilizzato ed è ritornato a godersi la festa.

Tanti i ringraziamenti rivolti al personale sanitario, il cui intervento ha fatto la differenza tra la vita e una possibile tragedia.

