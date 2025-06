Incendi in Campania: quasi 1.800 roghi nel 2024, Sala Consilina tra i casi più gravi

La provincia di Salerno è stata quella più colpita nel territorio campano per quanto riguarda il numero di incendi durante lo scorso anno che, nel complesso, in tutta la regione, sono stati poco meno di 1.800, tra boschivi e non boschivi, con un incremento del 150% in più rispetto al 2023.

Danneggiati circa 3.523 ettari di bosco e 2.634 ettari di altre tipologie di vegetazione. Tra i dieci comuni più colpiti dagli incendi, ci sono anche i comuni salernitani di Mercato San Severino, con 39 incendi e Giffoni Valle Piana, che ne conta trenta.

L’evento incendiario più significativo dello scorso anno è quello che ha colpito il comune di Sala Consilina dello scorso 2 agosto, che ha danneggiato circa 200 ettari di superficie tra boscata e non boscata. Questo è quanto è stato reso noto durante l’approvazione in Regione Campania del Piano antincendi per il triennio 2025-2027.

Intanto, la Regione Campania ha messo in campo 72 milioni per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, come previsto dalla delibera 368 del 16 giugno scorso che, contestualmente, ha approvato il Piano triennale antincendio.

Per il 2025, in particolare, lo stanziamento è pari a circa 25 milioni di euro divisi tra Sma Campania, enti delegati, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali, per elicotteri adibiti allo spegnimento, l’acquisto di beni strumentali, attività di formazione estiva attraverso i campi scuola. Per le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi saranno impegnate complessivamente 2.259 persone, tra volontari di protezione civile, DOS (Direttori Operazioni Spegnimento), operatori di vari enti delegati, locali ed enti Parco e Vigili del Fuoco. L’azione strategica è attualmente in atto ed è iniziata in concomitanza con la dichiarazione del periodo di “grave pericolosità incendi” (in Campania dal 15 giugno al 30 settembre prossimo). La “mission” è quella di tutelare il patrimonio verde, la fauna, le infrastrutture e, naturalmente, la vita umana: il territorio regionale si estende su una superficie di 1.359.025 ha , di cui 491.259 ha risultano occupate da aree forestali.