Battipaglia dedica un busto in onore di Antonio de Curtis, in arte Totò

Inaugurato questa mattina il busto del principe della risata Antonio de Curtis, in arte Totò. Presenti in Piazza Ferrovia la Sindaca Cecilia Francese, l’assessore Pietro Cerullo, l’assessore Mauro Sangiovanni, la nipote di Totò e Presidente della Fondazione “Antonio de Curtis in arte Totò” Elena Anticoli de Curtis e Giuseppe Esposito, al quale si deve l’idea di questo monumento risalente a 12 anni fa assieme col consigliere Domenico Zottoli.

La cerimonia ha scandito solennemente il momento in cui è caduto il velo dal busto dedicato all’ attore comico napoletano che conserva un posto speciale nella memoria di tutti i cittadini. Totò ora è come se guardasse proprio l’ingresso della stazione di Battipaglia, scalo che ha più volte nominato nei suoi film. L’amministrazione battipagliese ha voluto così rendergli omaggio.



In serata, alle 18:30 nel Salotto Comunale, vi sarà l’inaugurazione della mostra personale di pittura del maestro Antonio Morgese “Battipaglia e il neoverismo sociale e Totò”. La giornata dedicata alla memoria del principe Totò proseguirà, sempre al Salotto Comunale, con la presentazione del libro “Vi disegno il mio Totò”.