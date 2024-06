Nonostante i divieti si continuano a portare i cani nel Parco della Rimembranza a Polla. Il sindaco emana una nuova ordinanza

Nonostante vi siano divieti apposti in forza di ordinanze precedenti, continua la cattiva abitudine da parte dei possessori di cani di introdurli nel Parco della Rimembranza a Polla, luogo destinato al culto della memoria dei caduti di guerra e dotato di giochi per bambini e attrezzi ginnici. Considerando la necessità di aggiornare il divieto attuale di accesso ai cani, il sindaco di Polla ha emanato un’ordinanza che prevede sanzioni per i trasgressori, al fine di garantire l’igiene delle aree utilizzate dai bambini e il decoro dei viali dedicati al ricordo dei caduti di guerra. Si ritiene fondamentale intensificare i controlli e ampliare le misure per promuovere una convivenza corretta e civile, evitando l’ingresso di cani o altri animali nel Parco della Rimembranza, considerando la presenza di numerosi spazi verdi adibiti a passeggiare gli animali.

Al fine di proteggere il bene pubblico e la sicurezza di coloro che frequentano il Parco della Rimembranza, si stabilisce l’adozione di un’ordinanza sindacale specifica per reprimere i comportamenti scorretti. L’ordinanza dispone il divieto assoluto di introdurre animali, inclusi cani al guinzaglio, nel Parco della Rimembranza, fatta eccezione per i cani guida per persone non vedenti e i cani impiegati dalle forze di polizia. Il Comando di Polizia Locale è incaricato di effettuare controlli regolari per garantire il rispetto della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.