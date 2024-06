Gioco illegale in Cilento: sanzioni per 60 mila euro

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno e i Funzionari del locale Ufficio dei Monopoli di Salerno hanno elevato sanzioni, per un totale di 60 mila euro, e posto sotto sequestro amministrativo 3 apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento presenti all’interno di un bar a Novi Velia.



Nello specifico, i Finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania e il personale dell’ADM hanno effettuato diversi controlli all’interno di centri scommesse e sale giochi in Cilento.

In un bar è stata riscontrata la presenza di 3 apparecchi (chiamati video Newslot o

AWP) messi nella libera disponibilità di tutti gli avventori senza esporre, in luogo visibile, la prevista tabella dei giochi proibiti. Nel corso dei controlli è stato riscontrato, inoltre, che i giochi presentavano al loro interno una scheda non installata secondo le regole tecniche stabilite dalla legislazione vigente.

La sanzione nei confronti del titolare dell’esercizio e del proprietario dei giochi ammonta a 60 mila euro, mentre le schede presenti all’interno delle Newslot, i titoli autorizzatori e l’importo rinvenuto all’interno delle stesse (circa 1.500 Euro) sono stati sequestrati.

Il titolare dell’attività commerciale è stato anche segnalato alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per la mancata installazione della cartellonistica.