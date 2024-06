La make up artist di Polla, Stella Centonze, protagonista a Roma e Paestum

La make up artist di Polla, Stella Centonze, ancora una volta protagonista con la sua arte in diversi eventi. Dopo aver curato il trucco di numerose celebrità a Sanremo, per il Festival della canzone e a Milano durante le sfilate, Centonze è stata protagonista in altri eventi in giro per la Penisola.

Infatti ha curato il make up di numerose modelle durante l’evento che si è tenuto a Paestum. Non solo all’ombra dei templi ma anche a Roma. Stella Centonze, infatti, è stata chiamata anche a Spazio 900, nota location capitolina, per curare il trucco delle top model durante una serata di sfilata con intrattenimento di artisti.

La qualità del suo trucco e il talento di Stella Centonze ha permesso che venisse chiamata da Polla per poter curare e valorizzare le bellezze delle persone che vengono curate dalle sue mani.