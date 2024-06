Postiglione: collaborazione tra Enti per gestire l’emergenza cinghiali

In seguito alla missiva inviata dal sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Regione Campania, alla Prefettura di Salerno e all’Ente Provincia di Salerno, per richiedere l’adozione di misure urgenti volte a contrastare l’emergenza cinghiali sul territorio alburnino, è stata convocata una riunione presso la sede del Municipio di Postiglione.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco, gli uffici tecnici comunali, l’ATC (Ambito Territoriale di Caccia), cacciatori, associazioni agricole, rappresentanti della Regione Campania e il direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’obiettivo era trovare soluzioni condivise per gestire l’emergenza cinghiali, che sta mettendo a dura prova gli agricoltori locali e l’equilibrio ambientale del territorio.

“È stato un tavolo tecnico proficuo,” ha dichiarato il sindaco Carmine Cennamo. “In sinergia tra i vari enti, abbiamo stabilito l’aumento della presenza di selecontrollori sia nell’area Parco che nelle aree contigue. Questo intervento mira a equilibrare la presenza dei cinghiali sul territorio, rispettando le esigenze di agricoltori, animalisti e ambientalisti. Si tratta di una prima azione in attesa della modifica della legge 157/92 sul controllo del fenomeno degli ungulati,” ha concluso il sindaco.

L’incontro ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità locali per affrontare una problematica complessa come quella dei cinghiali, la cui proliferazione incontrollata rappresenta una minaccia sia per l’agricoltura che per l’ambiente naturale. Con l’aumento dei selecontrollori, si punta a una gestione più efficace della popolazione di cinghiali, mitigando i danni alle colture e prevenendo rischi per la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica.

Il sindaco Cennamo ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel continuare a monitorare la situazione e a lavorare in stretta collaborazione con tutti gli enti coinvolti, affinché le misure adottate possano portare a risultati concreti e duraturi.