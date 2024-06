Arriva la seconda edizione di Movieboli film festival: cinema e ambiente diventano protagonisti

Movieboli film festival, dopo il grande esordio dello scorso anno, si prepara per la seconda edizione. Come l’anno scorso, infatti, il festival sarà suddiviso in tre serate dedicate alla celebrazione del cinema precisamente il 23, 24 e 25 Agosto nella suggestiva arena di Sant’Antonio nel centro storico di Eboli.

Durante le tre serate verranno proiettati cortometraggi autoriali selezionati e il pubblico potrà eleggere un vincitore, oltre che assistere alla proiezione di film e partecipare all’intervento di attori, sceneggiatori e nomi rilevanti del cinema italiano. Movieboli mantiene il format ma aggiunge qualche differenza decisiva. Innanzitutto i numeri: se l’anno scorso i corti presentati sono stati soltanto 3 quest’anno la crescita è stata esponenziale, i corti in gara sono stati più di 3.000, provenienti non solo dall’Italia ma anche da Stati Uniti, Spagna, Francia, Iran e non solo.

La commissione di Movieboli ha lavorato durante tutto l’anno per selezionare gli otto finalisti che gareggeranno, sono stati scelti 4 cortometraggi italiani e 4 esteri ma solo uno tra loro potrà essere dichiarato il vincitore di questa seconda edizione del festival, anche grazie al pubblico presente alle serate il cui voto sarà determinante. La seconda differenza sostanziale è la presenza degli ospiti che quest’anno sono nomi di grande rilievo nel panorama del cinema italiano e nel campo della divulgazione scientifica. Ne vedremo almeno uno per ogni serata.

Tra colo che calcheranno il palco di Movieboli ci sarà Adrian Fartade che con 270mila follower è una delle maggiori voci tra i divulgatori e youtuber di scienza. La terza novità, inoltre è la scelta dei film da proiettare: selezionati accuratamente dai membri dell’associazione Movieboli che hanno prestato attenzione alla tematica che sarà il file rouge dell’intero festival: la salvaguardia dell’ambiente che troveremo anche come macro tema dei corti in gara. Durante le tre serate di Movieboli sarà infatti possibile fare delle donazioni spontanee e libere che saranno interamente devolute ad enti e associazioni che si adoperano socialmente per la salvaguardia della natura e promuovono il rispetto dell’ambiente. Alcune di queste associazioni saranno presenti con i loro stand durante le tre serate. La scelta della tematica è rappresentativa della forte coscienza sociale tipica della genZ di cui moltissimi sono gli appartenenti all’interno dell’Associazione.

Anche quest’anno la partecipazione al festival sarà totalmente gratuita e diventerà occasione di socialità e ristoro grazie anche alla presenza di Patù per i drink e le bibite, Fresca per i piatti salati e Reppuccia Bakery per il dessert. Movieboli quest’anno ha puntato molto in alto, abbandonando l’idea di essere in una piccola provincia e dando spazio a chiunque è appassionato, cultore o fautore di cinema a dimostrare che tutto si può realizzare se si crede nei propri progetti.

Mattia Maioriello, presidente di Movieboli, insieme agli altri soci, grafici e sceneggiatori tra cui Cosimo Naponiello e Paola Melchionda saranno ben felici di presentare nel dettaglio l’organizzazione della seconda edizione di Movieboli venerdì 28 Giugno 2024 alle ore 11:00 presso l’aula consiliare “Isaia Bonavoglia”. Sarà un momento di innovazione e confronto in cui il cinema e ambiente saranno i veri protagonisti.