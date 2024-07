A Polla un festival canoro per amatori di qualità. Appuntamento per il 5 luglio

Tutto pronto per il festival canoro che si terrà venerdì 5 luglio alle ore 21 a Polla nella frazione di San Pietro in occasione delle festività dedicate alla Madonna delle Grazie. Si tratta di un festival e i cantanti pur non essendo professionisti ma amatori sono di ottimo livello garantiranno un ottimo spettacolo. Saranno 18 i concorrenti in gara e saranno giudicati da 7 giurati di qualità.

Per quanto concerne le festività organizzate dal comitato festa e dalla parrocchia, occorre anche aggiungere che stasera è prevista la pedalata sotto le stelle e che il 4 luglio è in programma una serata dedicata ai bambini. Ieri successo per la prima passeggiata sotto le stelle.