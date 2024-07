A Casal Velino l’ordinanza che limita emissioni sonore: vietato il karaoke per tutta l’estate

Il Comune di Casal Velino sembra essere molto preoccupato per la tranquillità dei propri concittadini. L’ordinanza n. 37 del 1 luglio ha infatti come oggetto proprio i “provvedimenti in materia di tutela della quiete pubblica e privata”. Nell’ordinanza, la prima cittadina del comune cilentano, Silvia Pisapia, ha esplicitato un divieto assoluto di serate di karaoke all’interno del territorio di Marina di Casal Velino. Inoltre, la sindaca ha disposto il divieto assoluto per gli esercizi commerciali ambulati di qualsiasi “immissione sonora”. Il non rispetto di tale norma sarà sanzionato con la sospensione della licenza commerciale o, nei casi più gravi, con la revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico, oltre che l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Per gli esercizi commerciali presenti all’interno del territorio di Casal Velino lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale dovrà terminare entro l’1:30 del mattino e dovrà essere svolto preferibilmente nelle giornate di venerdì e sabato. Inoltre, i locali che vogliono organizzare serate musicali devono informare il Comune con almeno quattro giorni di anticipo.

Le nuove regole sono in vigore già dal 1 luglio e saranno estese fino al prossimo 30 settembre.