“Camminata in blu”: domenica a Sassano un evento dedicato ai bambini autistici e alle loro famiglie

L’associazione “Il Solco germogli di resilienza” vi aspetta domenica 7 luglio presso la Villa comunale Paolo Borsellino a Silla di Sassano per l’ultima manifestazione nell’ambito della raccolta fondi “Si può fare” che avrà come obiettivo finanziare il progetto “Bolle blu” percorsi di acquaticità per bambini con Autismo del Vallo di Diano. La “Camminata in Blu” sostenuta dalla Metalfer Podistica Brienza 2000 e dalla Cooperativa Bamblù è aperta a tutti grandi e piccoli che con un piccolo gesto apriranno una manifestazione ben più ampia. Sarà un pomeriggio di festa e di condivisione, ma soprattutto d’ inclusione. Avranno luogo spettacoli e laboratori che faranno da cornice ad una giornata dedicata alla sensibilizzazione su un tema molto importante e complesso ma ancora poco conosciuto ovvero l’autismo.

Da tre anni l’associazione avvia ogni anno nel periodo di Natale, la raccolta fondi “Si può fare”, per finanziare piccoli progetti di grande importanza sociale.

L’associazione vuole essere al fianco dei bambini e delle famiglie del territorio. Il progetto “Bolle blu”, permetterà a bambini autistici o con un’importante compromissione dell’area comunicativa e socio-relazionale dai 3 ai 12 anni di approcciarsi all’acqua, in un percorso di gruppo propedeutico alla TMA, con personale specializzato in un ciclo di incontri gratuito. A seguire dello stesso si avrà, per chi vorrà, la possibiltà di iniziare un percorso terapeutico individuale di TMA, senza doversi spostare in altri territori.