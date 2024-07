Il procuratore Francesco Curcio dalla DDA di Potenza si sposta a Catania

Si sono concluse ieri le votazioni del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura per eleggere il nuovo procuratore di Catania. Con 13 voti favorevoli, Francesco Curcio, già Procuratore di Potenza nella sezione dell’Antimafia, è stato quindi eletto a Procuratore della Repubblica per Catania. Ai 13 voti di Curcio si sono contrapposti i 12 per Francesco Puleio che da sei anni ha il ruolo di procuratore aggiunto a Catania, dove coordina i pm della Direzione distrettuale antimafia dell’area 1 per contrastare Cosa nostra. I voti al procuratore Curcio, sostenuto dal procuratore antimafia Giovanni Mellillo, sono arrivati dall’area progressista, ovvero, dai togati di Area e Magistratura Democratica, Unicost e a titolo personale da Maria Luisa Mazzola di Magistratura Indipendente e dai laici Miele e Fontana, mentre il vice Presidente Pinelli e i vertici della Cassazione, Margherita Cassano e Luigi Salvato si sono astenuti.

Un solo voto di differenza, quindi, per due profili di altissimo livello : quelli di Puleio e Curcio, che lavorano da decenni su fascicoli scottanti. Curcio, originario di Polla e Caggiano, ha iniziato la sua carriera come magistrato nel 1987 come pubblico ministero a Santa Maria Capua Vetere, mentre tra il 1995 e il 2012 è stato Pubblico ministero a Napoli: occorre ricordare, infatti, il suo lavoro da pm per il processo Spartacus che ha portato a processo 115 persone affiliate al clan dei casalesi . In seguito, fino al 2018 ha svolto funzioni di Pm presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ha poi continuato la sua carriera a capo della Procura di Potenza. Le indagini e le operazioni degli ultimi anni, che portano la sua firma, sono quelle dell’operazione Febbre dell’oro nero sul traffico di idrocarburi con relativa truffa allo Stato e infiltrazioni camorristiche e mafiose da parte dei casalesi e della mafia tarantina nel Vallo di Diano e l’inchiesta sullo sversamento illecito di rifiuti tossici che ha portato al Processo Shamar.