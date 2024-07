Tragedia in provincia di Matera: due vigili del fuoco perdono la vita per salvare una famiglia da un incendio

Nel pomeriggio di ieri, in contrada Cozzuolo, nel comune di Nova Siri in provincia di Matera, due vigili del fuoco hanno perso la vita.

Dai primi accertamenti sembra che i due vigili, entrambi di 45 anni e appartenenti al distaccamento di Policoro, fossero impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio. Durante il tentativo di soccorrere e trarre in salvo una famiglia, inclusa una persona allettata, dalla loro abitazione minacciata dal fuoco, i due vigili sono scivolati in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono ancora impegnati nella ricostruzione di quanto accaduto.

«Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo. Si sono comportati da eroi», il commento del sindaco di Nova Siri, Antonello Mele.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è unito al cordoglio inviando al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Renato Franceschelli, il seguente messaggio: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri, in provincia di Matera, del Vigile del Fuoco Coordinatore Nicola Lasalata e del Vigile del Fuoco Esperto Giuseppe Martino. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”.

La premier Giorgia Meloni ha invece commentato la vicenda su X: “Profondo dolore per la tragica scomparsa di due vigili del fuoco avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Nova Siri. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e un forte abbraccio di vicinanza ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco”

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, subito dopo aver appreso la notizia, si è recato sul posto accompagnato dal dirigente della Protezione civile regionale, Giovanni Di Bello. “Una notizia che mi sconvolge – dice Bardi – perché a perdere la vita sono due uomini nel pieno svolgimento del loro lavoro. Attendiamo di comprendere le dinamiche dell’accaduto dagli stessi Vigili del fuoco. Intanto – aggiunge – desidero esprimere la mia vicinanza e il mio cordoglio alle famiglie dei due pompieri”.