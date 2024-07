Calici “di…vini” all’Hera Hora: a Polla serata di degustazione guidata con la Tenuta Macellaro

Dopo il grande successo degli ultimi eventi realizzati dal locale di recente apertura del Vallo di Diano “Hera Hora”, sito a Polla in via Cristo Re, l’appuntamento di giovedì 25 luglio avrà come tema i vini della Tenuta Macellaro in abbinamento con la raffinata cucina del locale.

L’evento avrà inizio a partire dalle 21 e vedrà la degustazione delle etichette più rappresentative della cantina, l’assaggio della ristorazione dell'”Hera Hora”, piacevolmente accompagnati da musica dal vivo. L’augurio degli organizzatori è che “il connubio tra vino e prodotti di qualità possa rivelarsi sinonimo di successo e divertimento”.